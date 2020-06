Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Allegri | Conte rischia grosso

In Francia si fanno sempre più insistenti le voci su un approdo di Allegri al Psg al posto di Tuchel. Con l’arrivo del tecnico italiano i parigini potrebbero fare spesa anche in casa Inter

In casa Paris Saint-Germain il nome principale per la panchina del prossimo anno è sempre uno: Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sembra essere proprio il prescelto per prendere il posto di Thomas Tuchel a partire dalla prossima annata. In questo senso la società parigina si sta muovendo per arrivare all’allenatore italiano con voci dalla Francia che si fanno sempre più insistenti. Un eventuale approdo al PSG di Allegri potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato dell’Inter. Con l’ex bianconero in panchina i parigini i potrebbero tornare a fare spesa in Serie A, nella fattispecie in casa nerazzurra. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allegri pensa a Brozovic: la situazione

Archiviato l’acquisto di Icardi, il Paris Saint Germain potrebbe fare un tentativo anche per Marcelo Brozovic, vecchio pallino proprio di Massimiliano Allegri. Per convincere l’Inter i parigini metterebbero sul piatto circa 40 milioni di euro, probabilmente troppo pochi per strappare il centrocampista croato a Marotta e soci pronti a pronunciare un secco ‘no’.

Viste queste difficoltà il PSG per arrivare a Brozovic potrebbe pensare di soddisfare il pagamento della clausola rescissoria da 60 milioni presente nel contratto di Brozovic che lo stesso Marotta spera di innalzare o rimuovere con un rinnovo al momento tutt’altro che semplice. Dal canto suo la dirigenza transalpina potrebbe raddoppiare lo stipendio del regista croato di Conte, che percepisce attualmente 3,5 milioni.

