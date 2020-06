Calciomercato Inter, erede Lautaro | Divergenze Conte-società

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’erede di Lautaro Martinez. Antonio Conte preferisce un italiano, mentre la società punta alla Premier

Ci sono sempre meno dubbi circa la partenza di Lautaro Martinez nella prossima sessione di calciomercato. L’argentino ha trovato un super accordo col Barcellona sulla base di un contratto quinquennale da 12 milioni di euro netti a stagione e fonti vicinissime all’Inter sono convinte che alla fine il club blaugrana riuscirà a strappare uno sconto rispetto ai 111 milioni della clausola risolutiva che, come ribadito da Marotta, scade il 7 luglio. L’affare potrebbe andare in porto per 90 milioni più una contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, post Lautaro: è sfida a due

In casa nerazzurra è già scattato il dibattito sul nome che dovrà raccogliere l’eredità dell’attaccante di Bahia Bianca. Stando alle indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, c’è una differenza di vedute tra Antonio Conte e la società: il tecnico vorrebbe Andrea Belotti, bomber del Torino capace di giocare spalle alla porta e, aggiungiamo noi, di sacrificarsi per la squadra e dunque, eventualmente, anche per Romelu Lukaku; Marotta & company un profilo straniero, nello specifico Aubameyang che invece ama giocare in profondità assicurando al contempo un maggior numero di gol a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il gabonese costerebbe meno, in quanto a cartellino, mentre sul piano dell’ingaggio (circa 11 milioni) avrebbe senz’altro un peso maggiore rispetto al capitano granata, che per Cairo – al di là di quello che viene scritto – non è affatto incedibile.

Se passasse la ‘linea’ Conte, la dirigenza interista proverebbe a prendere Belotti mettendo sul piatto cash e contropartite: in tal senso i nomi in lizza sono quelli di Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti, quest’ultimo da riacquistare dal Genoa.

