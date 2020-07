Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta prima del match di Serie A contro il Brescia

Il calciomercato Inter tema dominante anche prima del fischio d’inizio della gara col Brescia. Ecco le parole a ‘Dazn’ dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta: “Moses e Sanchez? In extramis abbiamo raggiunto degli accordi per poterli avere a disposizione quantomeno sino al giorno in cui giocheremo la gara di Europa League col Getafe. Purtroppo questa è una anomalia che avevo già denunciato. Locandina di Conte che dipinge Tonali alla tv di Suning? E’ un auspicio di gioventù che l’Inter vuole avere a disposizione anche l’anno prossimo, perché queste sono le basi per il futuro. Il ragazzo piace a tanti, però oggi è a tutti gli effetti del Brescia col quale non ci siamo ancora relazionati, nonostante i buoni rapporti”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

