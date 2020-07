DIRETTA Inter-Torino: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentaduesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Torino allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Bologna nel monday night valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo i deludenti risultati contro Bologna e Verona per scavalcare l’Atalanta e agganciare la Lazio al secondo posto in classfica. Dall’altro i granata di Longo, vanno a caccia di un successo che li avvicinerebbe alla salvezza aritmetica. All’andata i meneghini si imposero 3-0. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.