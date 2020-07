Calciomercato Inter, rilancio Lazio per Kumbulla | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo su Marash Kumbulla con il controsorpasso della Lazio ai danni dei nerazzurri e della Juventus

Inter di nuovo in pole per Kumbulla? Macchè, ‘Il Messaggero’ parla di rilancio e controsorpasso della Lazio per il giovane difensore del Verona che ha in sostanza chiuso anzitempo la stagione a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. A quanto pare nella giornata di ieri c’è stato un nuovo incontro tra il Ds biancoceleste Tare e il presidente degli scaligeri Maurizio Setti. Le parti sembrano aver trovato una intesa sui 20 milioni di euro più i cartellini di André Anderson e Lombardi. Non va comunque escluso un controrilancio dei nerazzurri, forti della preferenza e dell’accordo raggiunto col calciatore nello scorso mese di gennaio.

