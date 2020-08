Inter, infortunio Sanchez | Oggi il cileno effettuerà gli esami

Le ultime news Inter si focalizzano su Alexis Sanchez, infortunatosi alla fine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Oggi Alexis Sanchez effettuerà esami specifici per conoscere la reale entità del suo infortunio. L’attaccante cileno ha rimediato un risentimento al flessore della gamba destra verso la fine della sfida col Bayer Leverkusen valevole per i quarti di Europa League. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, se non venissero riscontrate delle lesioni, ecco che il classe ’87 potrebbe provare a rientrare per l’eventuale finale. In caso contrario la sua stagione sarebbe finita in anticipo.

