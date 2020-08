Calciomercato Inter, sfuma Vertonghen | Oggi le visite mediche

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Jan Vertonghen il cui futuro sarà a sorpresa in Portogallo. Ecco tutti i dettagli

Non sarà all’Inter, né in un altro club italiano il futuro di Jan Vertonghen. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Het Laatste Nieuws’, è fatta per il trasferimento a costo zero del difensore belga al Benfica. A fare la differenza è stata la proposta di un contratto triennale, mentre i nerazzurri così come le altre società – Roma per esempio – gli avevano offerto ‘solo’ un biennale. Oggi l’ex Tottenham effettuerà le visite mediche per poi legarsi contrattualmente alla società lusitana, che sta provando a piazzare pure il colpo Cavani.

