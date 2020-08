Serie A 2020-21, partenza con handicap per Inter e non solo

Le ultime Inter news si concentrano sul nuovo campionato di Serie A 2020-21. Novità sul calendario della squadra di Conte o chi per lui.

A quattro giorni dalla finale di Europa League, i calciatori dell’Inter stanno facendo le vacanze in attesa di capire quando verrà fissato il raduno e il ritiro per la stagione 2020-21. Per chi non ha preso parte alle competizioni europee oppure è uscito subito, invece, sono già iniziati gli allenamenti in vista dell’inizio della Serie A fissato per il week end del 19 e 20 settembre. Ma, forse, non per tutti. Sebbene non ci sia stata ancora una richiesta ufficiale, torna in auge l’ipotesi che Handanovic e compagni (in campo fino al 21 agosto), così come lo Spezia (20 agosto) e l’Atalanta (12 agosto) possano saltare le prime due giornate per svolgere la preparazione e iniziare il campionato a ottobre dal terzo turno. I nerazzurri, così, sarebbero subito costretti a rincorrere…

