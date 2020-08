Decisione presa: Brozovic-Bayern Monaco, matrimonio ok con l’addio di Thiago

Non sarà Eriksen ma Brozovic il sacrificato per il centrocampo nerazzurro. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, la società ha deciso di vendere il giocatore che non si trova più bene all’interno del mondo Inter. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, sembra essere arrivato il momento in cui la separazione sta diventando concreta: il Bayern Monaco è pronto all’offerta ma solo dopo le cessioni di Javi Martinez e Thiago Alcantara. Per prenderlo serviranno circa 40 milioni di euro.

