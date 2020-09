Bomba dalla Spagna: il City non può permettersi Messi, l’Inter spera

Bomba dalla Spagna: il City non può permettersi Messi, l’Inter spera

Bomba dalla Spagna: il City non può permettersi Messi a causa del fair play finanziario. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, i ‘Citizens’ non possono pagare la clausola da 700 milioni di euro e uno stipendio annuo da 50 milioni di euro netti all’anno. Solo nel caso in cui dovesse arrivare a costo zero, il City potrebbe fare la propria offerta ma entro determinati limiti viste le problematiche relative al FFP. In questo modo l’Inter potrebbe tornare in corsa e continuare a sognare il grande colpo agevolato anche dalle condizioni fiscali favorevoli.

