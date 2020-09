Kolarov ad un passo: affare in dirittura d’arrivo

Kolarov ad un passo: affare in dirittura d’arrivo

L’Inter sembra aver chiuso per Kolarov della Roma. Il serbo, già cercato anche la scorsa stagione, è una richiesta specifica di Conte che sarà molto utile per la sinistra ma anche come alternativa a sinistra nella difesa a 3. Oltre alla personalità ed al carisma che può essere molto importante nello spogliatoio, l’Inter si assicura anche un difensore che nutre il vizio per il gol. Kolarov ha accettato la proposta nerazzurra di un anno di contratto con opzione per il secondo e firmerà nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi