Eriksen vicino all’addio: 50 milioni per il si definitivo

Christian Eriksen potrebbe ancora andare via dall’Inter. Il danese vuole ricominciare ma le condizioni poste potrebbero non garantirgli la conferma: da più parti si parla ancora di un possibile addio, addirittura quasi certo con il probabile arrivo di Vidal. Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui serviranno ben 50 milioni di euro per il si definitivo da parte dell’Inter.

