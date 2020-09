Le strategie di calciomercato dell’Inter sono chiare. Marotta sta lavorando a dei colpi low cost in attesa di riuscire a cedere i giocatori in esubero per fare cassa e dare l’assalto a nuovi acquisti. Intanto si registra una mossa di Conte che potrebbe cambiare in modo clamoroso le carte in tavola.

GUARDA IL VIDEO!