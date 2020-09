Anche il Napoli su Emerson Palmieri: nuovo derby italiano sul mercato

Anche il Napoli su Emerson Palmieri: nuovo derby italiano sul mercato

Nuovo derby di mercato per l’Inter in ottica entrata. Stando alle ultime, anche il Napoli sarebbe in corsa per Emerson Palmieri. Con il solo Mario Rui, Gattuso vuole un altro terzino a sinistra che possa sostituire Ghoulam, in procinto di andare via. Emerson Palmieri è in uscita dal Chelsea per circa 25 milioni di euro e gli azzurri dovranno fronteggiare l’Inter, anch’essi molto interessati all’ex Roma.

