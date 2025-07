Blitz per Buchanan: lo ‘scambio’ tra Juve e Inter scuote il mercato

L’esterno canadese rientra negli obiettivi di mercato di un club inglese, sfuma l’opzione bianconera

Sin dai primi istanti nella sua esperienza in nerazzurro, Tajon Buchanan non ha collezionato particolari fortune.

L’infortunio iniziale ne ha condizionato il percorso al suo arrivo, finché non è riuscito a disputare le prime partite sotto la guida di Simone Inzaghi soltanto nei minuti finali di partita. Troppo poche occasioni, forse, per lanciarsi davvero in Serie A.

L’Inter ha quindi deciso di fargli cambiare aria lo scorso gennaio per tornare ai livelli del Brugge: in Spagna, al Villarreal, ha fatto sufficientemente bene. Tanto da attirare le attenzioni di altri club esteri.

Fatto rientro in nerazzurro al termine del prestito durato soltanto metà stagione, il calciatore non rientrerebbe comunque nei piani di reintegro di Cristian Chivu al netto di dovute valutazioni interne che saranno fatte soltanto nella fase pre-stagione.

Laddove la decisione finale fosse legata alla cessione, una realtà inglese, nello specifico, sarebbe intenzionata ad acquisirne il cartellino con un certo grado di priorità. Legato alla sorprendente decadenza di un’altra operazione che avrebbe invece portato in Inghilterra l’esterno bianconero Weah Jr.

Buchanan alternativo a Weah nei desideri del Nottingham Forest

Nonostante il tentativo di piazzare Buchanan sulla sponda francese dell’Olympique Marsiglia, l’Inter potrebbe trovarsi in tasca un valido tesoretto nato dall’esigenza del Nottingham Forest di chiudere quanto prima per un esterno offensivo.

La priorità degli inglesi era infatti Weah Jr della Juventus, ma l’esterno statunitense avrebbe rinunciato a sposare un simile progetto mettendo i bianconeri nella condizione di non intascare circa 23 milioni di euro, comprensivi anche della cessione del cartellino di Mbangula.

Secondo quanto rivelato dal portale ‘Team Talk’, il Forest avrebbe iniziato a prendere contatti con l’Inter per Buchanan al fine di conoscere le condizioni della cessione.

I nerazzurri valuteranno con attenzione tutte le offerte che perverranno ma la decisione finale sarà tutt’altro che affrettata. Ogni mossa conta in funzione della prossima stagione e se Buchanan dovesse compiacere Chivu, non si esclude che possa rimanere all’Inter fino a nuovi ordini.