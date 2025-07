Clamoroso, “l’Inter paga la clausola di Rovella”: svelate le cifre del contratto

Nerazzurri pronti per l’affondo decisivo in un caso specifico, le promesse al calciatore sarebbero già state stabilite

La deludente conclusione dell’esperienza al Mondiale per Club è acqua passata e l’Inter deve guardare avanti, con introspezione e positività.

Definire le proprio mosse in funzione della nuova stagione è infatti prerogativa essenziale del lavoro della dirigenza, altamente operativa nel flusso di entrate e uscite sul mercato.

L’attenzione maggiore non può che esser rivola al caso Hakan Calhanoglu, attorno al quale si sarebbe esposto – seppur senza riferimenti espliciti – persino il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Ora tutti gli indizi sembrerebbero lasciar intendere che il centrocampista turco, in ripresa dall’acciacco che ne ha compromesso la partecipazione al Mondiale, potrebbe davvero lasciare il gruppo nerazzurro per far vela in Turchia e sposare il progetto del Galatasaray.

La dirigenza ascolterà il più possibile le volontà del calciatore a tempo debito, giusto “un paio di settimane”, a detta del presidente Giuseppe Marotta. Ma non sarà comunque facile trovare una quadra col club di Istanbul, deciso a non sforare la soglia minima dei 25 milioni per il suo cartellino.

Laddove però le due parti dovessero riuscire a colmare l’ingente distanza economica, perché no toccando persino la famigerata quota dei 40 milioni richiesti dall’Inter, allora per i nerazzurri potrebbe aprirsi immediatamente la strada della chiusura di un altro affare, stavolta in entrata, necessario proprio per colmare il vuoto lasciato da Calhanoglu.

Oggetto di discussione è Nicolò Rovella, mediano sotto contratto con la Lazio.

Se Calhanoglu saluta è tutto pronto per Rovella, nerazzurri a capofitto sulla clausola

Per i biancocelesti capitolini Rovella non sarebbe propriamente sul mercato perché sperano di poter contare su di lui almeno fino al prossimo anno.

Eppure la sua permanenza potrebbe essere a rischio se l’Inter, con la partenza di Calhanoglu, dovesse riuscire ad incassare quei 40 milioni che basterebbero – con l’aggiunta della parte restante – a sfruttare la clausola rescissoria da 50 milioni presente sul contratto del giocatore.

“La Lazio deve sperare che non accada. Ma se succedesse e Rovella accettasse la proposta del quinquennale a 5 milioni stagionali, allora non ci sarebbe neppure modo di sostituirlo”, ha riportato ‘La Repubblica’ di Roma.

I nerazzurri, va ricordato, avevano tentato un primo fallimentare approccio per Rovella, proponendo alla Lazio 35 milioni cash più il cartellino di Asllani. Stavolta però l’affare potrebbe prendere una direzione davvero inaspettata, che troverebbe impotente persino il patron Claudio Lotito, generalmente piuttosto geloso dei propri diamanti grezzi.