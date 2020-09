Calciomercato Inter, summit col Parma | Nome a sorpresa!

Ieri il Ds dell’Inter avrebbe incontrato la dirigenza del Parma. I nomi sul tavolo: Darmian, Gervinho e un attaccante. Ecco i dettagli

In attesa che si sblocchi Vidal, l’Inter sta chiudendo per Matteo Darmian. La bozza di accordo col Parma risale già alla passata estate, con il terzino che dovrebbe trasferirsi in nerazzurro alla corte di Conte – suo estimatore – per circa 2,5 milioni di euro. Coi ducali, però, potrebbero andare in porto altri affari. Stando a ‘Parma Today’, ieri il Ds interista Ausilio ha incontrato la dirigenza emiliana a Collecchio: sul tavolo pure il nome di Gervinho, in uscita dalla squadra ora guidata da Liverani e già accostato mesi fa.

Calciomercato Inter, spunta Inglese: Esposito può finire al Parma

Per l’esterno ivoriano, nel mirino anche dell’Atalanta oltre che del Benevento, Ausilio non sarebbe andato oltre il semplice spndaggio. Secondo ‘Tuttosport’ nel vertice tra il dirigente nerazzurro e il Parma potrebbe essere uscito fuori pure il nome di Inglese, il bomber dei gialloblù che per caratteristiche fisiche farebbe al caso dell’Inter, ancora alla ricerca di una alternativa a Romelu Lukaku. L’arrivo del 28enne di Lucera, comunque di una quarta punta, libererebbe Sebastiano Esposito. Il club targato Suning ha intenzione di cederlo in prestito per fargli acquisire maggiore esperienza in Serie A e proprio il Parma è una delle possibili destinazioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

