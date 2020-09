Ufficiale: Perisic torna all’Inter! Il Bayern Monaco non lo riscatta

Clamorosa decisione del Bayern Monaco: dopo mesi di rassicurazioni, il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare Perisic dall’Inter. “Grazie per tutto” il ringraziamento striminzito del club che ha confermato le parole del tecnico Flick nelle scorse ore. Perisic ha vinto il triplete in Baviera e ora tornerà a Milano con mille dubbi sul futuro; non è escluso che resti in nerazzurro ma nel ruolo di punta a giocarsi il posto con Lautaro e Sanchez. Più probabile una nuova sistemazione all’estero, magari in Premier League dove vanta diversi estimatori.

