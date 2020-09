Marotta valuta la cessione di Skriniar: operazione da 88 milioni di euro

Marotta valuta la cessione di Skriniar: operazione da 88 milioni di euro

L’Inter sta cercando di ottenere importanti rinforzi in mediana. Da Vidal a Kanté, servono soldi per poter chiudere soprattutto per il cartellino del francese. Da tempo si parla di cessioni eccellenti con Brozovic ed Eriksen i maggiori indiziati, senza dimenticare quel Milan Skriniar che secondo il ‘Corriere dello Sport’ sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain. L’operazione potrebbe andare in porto per circa 88 milioni di euro: 60 milioni all’Inter e poco meno di 6 mln al giocatore per 5 anni. Con queste cifre, l’Inter riuscirebbe a prendere definitivamente il francese.

