Calciomercato Inter, colloqui in corso per Candreva-Samp | Ultime InterLive

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Antonio Candreva. Vicina per non dire a un passo la sua cessione a un altro club di Serie A

Antonio Candreva a un passo dall’addio all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sportmediaset’, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con la Sampdoria per la cessione dell’esterno romano sulla base di 2,5 milioni di euro. Al classe ’87, nelle ultime settimane della scorsa stagione finito dietro le gerarchie di Conte e ora chiuso da Hakimi oltre che dallo stesso D’Ambrosio, la società del presidente Ferrero (in ‘missione’ a Milano) avrebbe offerto un contratto triennale da 1,5 milioni netti l’anno. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, al momento sono in corso dei colloqui per convincere Candreva ad accettare la destinazione blucerchiata.

LEGGI ANCHE >>> Messi fa impazzire l’Inter: ”Vidal, presto torneremo a giocare insieme!”