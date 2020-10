Calciomercato Inter, Nainggolan e Alonso | Marotta allo scoperto

Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta prima del match Lazio-Inter valevole per la terza giornata di Serie A

Beppe Marotta ha parlato a ‘Dazn’ prima della sfida con la Lazio: “Abbiamo rafforzato la nostra credibilità, un anno passato insieme ci ha portato sicuramente a questo – le parole dell’Ad dell’Inter – Juve-Napoli? Non conosco bene la situazione, dico solo che abbiamo un obiettivo prioritario che è quello di garantire la salute dei tesserati. Esiste poi un protocollo e chiaramente tutto quello che sta succedendo può ‘denunciare’ una sorta di precarietà dello stesso. Nainggolan via? Abbiamo vissuto questo calciomercato all’insegna della contrazione finanziaria, quindi anche noi abbiamo cercato di cogliere delle opportunità. Dico poi che mai bisogna trattenere un giocatore che vuole andare via… Se può arrivare Alonso? Non è in agenda – ha risposto in conclusione – e quindi non arriverà”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

