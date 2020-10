Moses: il calciatore nigeriano potrebbe tornare in nerazzurro con l’avallo anche di Conte

Inter, Victor Moses potrebbe tornare nuovamente in prestito dal Chelsea. Dopo aver provato vanamente a prendere Marcos Alonso la dirigenza potrebbe ‘accontentarsi’ con l’avallo dell’allenatore del calciatore nigeriano che ha già vestito la maglia nerazzurra lo scorso campionato

INTER MOSES AGGIORNAMENTO/ Manca ormai un solo giorno alla fine del mercato e Beppe Marotta sta provando a portare a Milano un altro esterno. I dirigenti nerazzurri in questo mercato, hanno cercato di accontentare il tecnico e ora stanno provando un colpo last minutes, proprio come da ultima richiesta di Antonio Conte. Dopo aver provato a prendere Marcos Alonso, sfruttando anche il fatto del litigio con Frank Lampard, senza grossi risultati visto che la società londinese, almeno per il momento, non sembra volersi privare dell’ex Fiorentina, ci sarebbe però un’altra possibilità con un giocatore gradito al tecnico. Secondo Sky Sport, il Chelsea potrebbe concedere nuovamente in prestito Victor Moses, che già lo scorso anno giocò in nerazzurro senza infamia e senza lode e infatti il club milanese non lo riscattò. Vista la situazione, l’allenatore ha comunque dato il beneplacito per un ritorno del calciatore nigeriano.

In ogni caso Antonio Conte al termine della partita con la Lazio, seppur punzecchiato dai giornalisti, non ha voluto fare alcuna dichiarazione di mercato e ha confermato la sua piena fiducia in Beppe Marotta e Piero Ausilio, confermando di aver detto direttamente a loro il suo pensiero e che ha lasciato quindi alla dirigenza e alla proprietà di decidere per il meglio.