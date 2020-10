Calciomercato Inter, sfuma il colpo in difesa | Va all’estero

L’Inter potrebbe veder sfumare un colpo low cost per la difesa. Si tratta del serbo Nikola Maksimovic, indirizzato verso nuovi lidi

L’intero sistema di gioco di Antonio Conte si basa sull’impiego della difesa a tre, già vista anche nelle esperienze precedenti del tecnico salentino. All’Inter tale retroguardia ha funzionato offrendo fortune alterne esaltando le qualità di alcuni calciatori e limitando quelle di altri, come Skriniar. Per questa ragione la società milanese va a caccia di nuovi difensori che possano inserirsi al meglio nei meccanismi complessi della difesa di Conte. Tra questi c’è anche Nikola Maksimovic, difensore serbo vicino alla scadenza contrattuale ed autentico affare low cost. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, salta Maksimovic: c’è anche il Marsiglia

Come dimostrato nell’esperienza con la maglia del Torino, Maksimovic sa disimpegnarsi al meglio proprio nella difesa a tre oltre che in quella a quattro. L’Inter ha dunque pensato al suo ingaggio a parametro zero nel 2021, alla scadenza naturale del contratto con il Napoli con il quale non dovrebbe arrivare il rinnovo.

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ però il club più vicino al serbo momento è l’Olympique Marsiglia, che vorrebbe insinuarsi nella rottura tra Maksimovic e il Napoli e Gattuso.

