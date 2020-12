Radja Nainggolan sicuro partente nell’ormai imminente calciomercato di gennaio. L’Inter pensa di utilizzarlo come pedina di scambio. Ecco i dettagli

Prima di Inter-Spezia, Piero Ausilio ha di fatto ufficializzato la partenza di Nainggolan nel prossimo calciomercato di gennaio. Non che ce ne fosse bisogno, del resto Antonio Conte lo ha del tutto escluso dai suoi piani. Reduce da una prima parte di stagione anonima e fallimentare anche a causa di problemi fisici, il belga viaggia ad oggi verso il ritorno al Cagliari seppur a lui sembrano essersi interessati pure altri club di Serie A.

Calciomercato Inter, scambio alla pari con Nainggolan: Marotta fa contento Conte

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter pensa di impiegarlo come pedina di scambio. Per Cragno? No, per Leonardo Pavoletti, bomber sempre dei sardi che a quanto pare gode della stima dell’allenatore interista. Che sappiamo stia insistendo proprio per l’acquisto di un vice Lukaku, con Giroud sempre in cima alla lista dei desideri così come al momento irraggiungibile dato che il Chelsea non intende cederlo nonostante a giugno possa andarsene a costo zero. Per tutte le altre news di mercato sui nerazzurri CLICCA QUI. Pavoletti, rappresentato dall’agente Branchini notoriamente in eccellenti rapporti con Marotta, e Nainggolan hanno la stessa età (32 anni) e il contratto in scadenza nel 2022, per questo motivo lo scambio potrebbe andare in porto alla pari.