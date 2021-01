Radulovic: derby meneghino di mercato per la giovane promessa della Stella Rossa

Inter, torna in auge il giovane calciatore della Stella Rossa Andrija Radulovic. Sul giocatore che in patria paragonano già a Savicevic ci sarebbe l’interessamento anche di Milan e Benfica. In ogni caso sarà lo stesso calciatore insieme alla famiglia a decidere dove andare

INTER RADULOVIC AGGIORNAMENTO/ In attesa di sfidarsi per i quarti di finale di Coppa Italia martedì 26 gennaio e il mese successivo nella gara di campionato valida per la 23esima giornata, in un derby mai così avvincente come non succedeva da anni, le due società milanesi si affrontano anche sul mercato per prendere il giocatore Andrija Radulovic, esterno della Stella Rossa. La formazione serba affronterà proprio la squadra rossonera nei sedicesimi di finale dell‘Europa League. In merito a questa situazione il giocatore, che ha compiuto 18 anni lo scorso luglio, è stato intervistato da Mozzart Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “So che c’è l’opportunità di continuare la mia carriera all’estero o in uno dei club della prima divisione serba. Nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale sarà l’opzione migliore per me al momento”. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022. Le due società milanesi, dovranno anche stare attente alla concorrenza del Benfica.