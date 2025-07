Super colpo dell’Inter: 30 milioni, l’annuncio di Fabrizio Romano

All’improvviso spunta fuori un altro nome per il centrocampo nerazzurro. Dopo Rovella, Ederson e Stiller, i nerazzurri cercano in Sudamerica

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano l’Inter si sarebbe già informata per un mediano dinamico e con buona tecnica nello stretto. Un profilo versatile, sfruttabile come box-to-box, interno in un centrocampo a due o mezzala in uno a tre. Non un regista, ma comunque un profilo da poter considerare per il post-Calhanoglu, nell’ottica di un cambio modulo. Volendo potrebbe interpretare l’alternativa più fisica e aggressiva ad Asllani o i compiti da mediano chiamato a rompere le linee palla al piede.

Parliamo del colombiano Richard Rios del Palmeiras. Mediano che ha una clausola da 100 milioni di euro ma una valutazione sui 30 milioni. Un centrocampista con caratteristiche che ricordano vagamente quelle del vero sogno dei nerazzurri: Ederson dell’Atalanta. Stando a Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al club brasiliano. Si tratta probabilmente di un’espressa richiesta di Chivu, che potrebbe aver chiesto ai suoi dirigenti di investire in un centrocampista dinamico e di ottima resistenza. Uno che sappia non solo far valere il proprio atletismo ma anche di mantenere la giusta intensità per 90′.

Rios non è solo corsa e resistenza: sa uscire palla al piede e dribblare. Sa recuperare la palla e chiudere con buone letture, impostare e rompere il gioco avversario. Sappiamo che i brasiliani hanno già parlato del venticinquenne colombiano con un paio di club europei. Secondo la stampa inglese, sarebbe arrivate offerte da circa 25 milioni prima da parte del West Ham e poi del Tottenham, tutte e due rifiutate. Per gli arabi, invece, il ragazzo potrebbe finire all’Al-Hilal.

L’Inter segue Richard Rios

Vale fino a 30 o più milioni? Il ragazzo non è un regista puro, e all’Inter serve comunque un profilo che sappia guidare il centrocampo. Pur essendo resistente e ben strutturato nel fisico non è esplosivo nel breve. Inoltre, non è mai uscito dal Sudamerica e dovrebbe quindi adattarsi al calcio europeo. L’affare è poi complicato, dato che il colombiano ha un sacco di offerte. Ultimamente sembra che abbia anche espresso il proprio gradimento per la proposta che gli è pervenuta dal Nottingham Forest. Ci sarebbe già un accordo a livello personale. Solo che il Palmeiras continua ad alzare il prezzo e i Notts stanno perdendo la pazienza.

Un altro problema riguarda la frammentazione del cartellino. Pare infatti che il Palmeiras sia proprietario del 70% del calciatore. L’altro 30% dovrebbe essere diviso in parti non precise fra Guaranì, Flamengo e agenzia di rappresentanza. E tutti vorranno guadagnare il massimo dalla cessione.

In Brasile lo considerano un jogadoraço: uno che sa rendersi utile in ogni partita, che dà sempre il massimo e che se c’è da lottare e sputare sangue si esprime pure meglio. I tifosi lo hanno molto apprezzato durante le ultime uscite nel Mondiale per Club.

La carriera del nuovo obiettivo di mercato dei nerazzurri

Rios ha giocato soprattutto a futsal ed è passato al calcio professionistico solo nel 2019, quando si è aggregato alle giovanili del Flamenco. Poco tempo, ed è passato in prestito ai messicani del Mazatlan. Infine è stato acquistato dal Guaranì. A marzo 2023, si è mosso il Palmeiras. Abel Ferraira, allenatore del club brasiliano, lo descrive come un centrocampista perfetto che abbina tecnica, fisico, senso tattico e mentalità da guerriero.

Un buon centrocampista difensivo, dunque. Sfruttabile anche come mezzala. Ma difficile da acquistare e da adattare come regista. Le alternative, a livello tattico, sono note. C’è Hjulmand, che potrebbe essere tatticamente utile, ma che costa tanto. Poi c’è Stiller: anche lui una mezza scommessa, ma che l’Inter potrebbe permettersi. Per Ederson ci vogliono più di 50 milioni… Frendrup, giocatore decente, ma forse non da Inter, potrebbe costare anche lui caro.

E poi c’è Lucas Da Cunha. Il giocatore che per caratteristiche e qualità potrebbe meglio sostituire Hakan Calhanoglu. Anche in questo caso, però, la trattativa sarebbe complicatissima e assai cara per l’Inter.