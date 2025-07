Dall’Inter al Milan, è arrivato l’annuncio: si chiude a 30 milioni

Nerazzurri pronti a staccare i rivali rossoneri nella corsa al cartellino del baby difensore, il prezzo rispecchia le sue potenzialità

Finalmente ci siamo. Con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, l’Inter aggiunge un ulteriore tassello di spessore al proprio reparto offensivo per la prossima stagione.

Manca di fatto soltanto l’ufficialità di un affare che la dirigenza ha condotto per diverse settimane senza particolari intoppi con la controparte del Parma, dimostratasi piuttosto incline al voler esaudire i desideri di mercato nerazzurri in questa sessione estiva dopo aver liberato persino il proprio (ormai ex) allenatore Cristian Chivu.

Alle sue dipendenze, però, il tecnico rumeno avrà anche altre forze fresche. Da Petar Sucic a Luis Henrique passando per lo stesso Pio Esposito che ha fatto rientro col botto in nerazzurro nel corso del Mondiale per Club.

In aggiunta a questi profili già noti da diversi giorni, l’Inter sarebbe ormai ad un passo dal chiudere un’ulteriore operazione in entrata di pregio assoluto. Staccando di gran lunga anche la concorrenza rossonera del Milan, in totale riformazione dopo la gestione Fonseca e nel rispetto delle direttive di Massimiliano Allegri.

Leoni conteso fra Inter e Milan, il Parma non ha fretta: “30 milioni, ma può restare”

Così come all’Inter, anche al Milan è infatti piaciuto da subito l’approccio di Giovanni Leoni nel corso della passata stagione vissuta al Parma.

Accumulata un po’ d’esperienza in Serie A, del giovanissimo centrale difensivo è rimasta un’impressione decisamente positiva: ha qualità per fare grandi cose in un top club e questa sessione estiva potrebbe effettivamente sancire il salto definitivo per la sua carriera.

I rossoneri hanno tenuto duro nel testa a testa coi nerazzurri, ma dovrebbero esser questi ultimi a spuntarla. Sempre che vengano soddisfatte le condizioni di trasferimento imposte dal Parma.

I crociati, dal canto loro, conoscono l’enorme potenziale di Leoni e vorrebbero cederlo a non meno di 30 milioni di euro. Una cifra più che giustificata, come ha raccontato Vincenzo Bellini – voce del portale ‘Stadio Tardini’ – nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ dell’omonimo canale YouTube di ‘calciomercato.it’.

“Bonny ha salutato per 25 milioni, mentre per Leoni non si scenderà al di sotto dei 30 milioni. Milan e Inter sono le favorite, la Juventus resta distaccata ma si è parlato persino di Liverpool. Il Parma comunque non ha fretta di chiudere, anzi non si esclude che possa restare qui dov’è”, ha aggiunto Bellini.

Non resta che vedere in che modo evolverà la situazione nel giro dei prossimi giorni.