Thuram-Inter, nervi tesi: c’è un grande problema | INTERLIVE

Marcus Thuram e l’Inter sono arrivati a un punto di svolta per il loro futuro insieme: spunta un grande problema per il destino del francese

Il momento dell’Inter impone grandi riflessioni sul futuro, soprattutto sul destino di diversi big che potrebbero lasciare i nerazzurri e trasferirsi altrove. Lautaro Martinez è stato decisamente chiaro: chi non vuole restare e far parte del progetto, dovrà andare via ed è chiaro che il riferimento non sia solo per Hakan Calhanoglu.

È ormai risaputo che il like di Marcus Thuram al post di risposta del turco sia quantomeno sospetto. Da ciò sono nati diversi dubbi sul futuro dell’attaccante e anche su eventuali dissidi che sono aumentati nelle ultime settimane con il suo capitano. L’Inter sta cercando di ricucire lo strappo e non ha intenzione di perdere un calciatore fondamentale per il gruppo e per la composizione dell’attacco.

Allo stesso tempo, come per altri big dell’Inter, a partire da Denzel Dumfries, la posizione di Thuram resta in bilico e non sarà facile chiarire del tutto la situazione.

Il futuro di Thuram all’Inter è in bilico: la situazione

Il bomber francese ha giocato una grande prima parte di stagione, talmente importante che è diventato il trascinatore dell’Inter a livello realizzativo e di gioco, anche più di Lautaro Martinez. L’ex Borussia Monchengladbach ha una clausola nel contratto pari a 85 milioni di euro, e in quel periodo c’era il sentore che alcune squadre potessero pagare quella cifra pur di acquistare l’attaccante francese.

Poi le cose sono cambiate, anche perché nella seconda parte di stagione c’è stato un calo di rendimento da parte dell’attaccante, dovuto anche a qualche problema fisico di troppo subito dalla punta.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, alla base di qualche malumore che si è creato nell’ultimo periodo c’è anche la questione del rinnovo di contratto. C’è la promessa non scritta di un incontro a fine stagione per rivedere al rialzo il contratto e probabilmente anche la clausola, in modo da accontentare il calciatore e mettere al riparo l’Inter.

Ora, invece, non se ne parla più e questo può essere un fattore importante per decidere il futuro dell’attaccante. La sensazione è che, se arrivasse l’offerta giusta, anche se non così vicina alla clausola, l’Inter potrebbe accettarla e incassare una cifra importante da reinvestire. Insomma, il destino di Thuram non è così serrato, anche se la rottura non è comunque un’ipotesi all’ordine del giorno.