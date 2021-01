Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano ad investire su un profilo davvero interessante. Idea scambio con Christian Eriksen in uscita

Nonostante le condizioni volute da Suning nel mercato di gennaio, l’Inter punta comunque profili ambiziosi per rinforzare la rosa. Un giocatore che i nerazzurri vorrebbero portare a Milano da tempo è Kante, centrocampista del Chelsea. Il valore di mercato del giocatore francese classe 1991, però, si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Proprio per questo, la ‘Beneamata’ avrebbe individuato un altro talento del suo calibro che, grazie alla partenza di Christian Eriksen, potrebbe arrivare: Wilfred Ndidi.

Calciomercato Inter, Eriksen-Ndidi: lo scambio (impossibile) che fa sognare Conte

Secondo quanto raccolto da Interlive, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati al profilo di Wilfren Ndidi. In grado di agire sia da difensore centrale che da mediano, il calciatore nigeriano classe 1996 attualmente in forze al Leicester sarebbe il rinforzo ideale per la squadra allenata da Antonio Conte. Gli ostacoli per la riuscita dell’affare, però, sono due: il primo riguarda il cartellino del centrocampista con il contratto in scadenza nel 2024.

I ‘Foxes’ lo considerano un pilastro della squadra e non lo lascerebbero andare via per meno di 90 milioni di euro. In secondo luogo, il club inglese sarebbe interessato ad acquistare in prestito Eriksen senza però pagare la totalità dello stipendio che il fantasista danese percepisce all’Inter. Scambio quindi che fa sognare Conte ma che rimane ai limiti del possibile.