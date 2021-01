Altobelli: “Credo che Maresca pagherà per le parole che ha detto”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha voluto dare la sua opinione sul comportamento dell’arbitro Maresca in Udinese-Inter e sulle frasi che ha rivolto sia all’allenatore nerazzurro Antonio Conte che al dirigente Gabriele Oriali dopo averli espulsi

INTER ALTOBELLI SU MARESCA/ L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, ha voluto dare un parere sull’espulsione di Antonio Conte da parte dell’arbitro Maresca in Udinese-Inter e sulla loro successiva discussione proseguita al termine della partita, mentre era ospite della trasmissione ‘A tutta rete’ in onda su Rai2. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Penso solo una cosa: ma se gli arbitri hanno così tanta voglia di parlare, perché a fine partita non fanno anche loro le conferenze come giocatori e allenatori?” Poi ha aggiunto: “L’arbitro non può parlare a sproposito contro un allenatore. Credo che pagherà per le parole che ha detto”. Per tutte le altre news CLICCA QUI

L’ex giocatore, ha poi voluto dare la sua opinione sul mancato aggancio da parte della sua ex squadra, che non ha sfruttato la caduta del Milan contro l’Atalanta e ha spiegato: “Ancora una volta però l’Inter sbaglia nelle partite importanti. Quando c’è l’occasione di andare avanti in classifica, non riesce a vincere. È successo a Udine, ma era già successo contro la Sampdoria. Conte deve cercare risposte anche per questo problema“.