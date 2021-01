Inter-Milan: Ibrahimovic sui social si è difeso da alcune accuse che gli sono state rivolte dopo il match in cui è stato anche espulso

Derby molto acceso quello di ieri sera tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, soprattutto nel primo tempo con protagonisti Romelu Lukaku da una parte e Zlatan Ibrahimovic dall’altra. Ad inizio secondo tempo, il centravanti dei rossoneri è stato espulso a causa di un fallo sull’interista Kolarov lasciando i suoi compagni di squadra in 10. Infine la ‘Beneamata’ è riuscita a portare a casa la partita.

Tra le accuse rivolte al fuoriclasse svedese, ci sarebbero anche quelle di razzismo nei confronti di Lukaku. sul suo profilo Twitter, però, Ibrahimovic ha provato a spiegare che tutto ciò non c’entra assolutamente niente. Ecco il post in questione:

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021