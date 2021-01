Inter-Juventus, conferenza stampa Antonio Conte – LIVE

Inter: le parole di Antonio Conte alla vigilia del match dei nerazzurri contro il Benevento valido per la 20° giornata di Serie A

Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento, match della 20° giornata di Serie A che avrà luogo domani a ‘San Siro’ alle ore 20.45. I nerazzurri vogliono tornare a vincere in campionato dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Udinese. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

“Dzeko? Io non ho chiesto niente. Ho sempre detto che questa è una squadra forte che può arrivare fino alla fine. Quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni. Non parlo di lui, ho grande rispetto per la Roma e soprattutto per i miei giocatori. Se poi qualcuno vuole andare via, è un altro discorso. Inutile creare situazioni di instabilità nella squadra. Affrontiamo tutto a testa alta, non trovo giusto che si creino questo tipo di distrazioni. Poco cinici? Dobbiamo lavorare su occasioni e qualità dell’ultimo passaggio. Noi dobbiamo essere più cattivi, possiamo e dobbiamo migliroare”.