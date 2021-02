Accostato anche all’Inter in ottica giugno, l’ex Sampdoria Shkodran Mustafi fa ritorno in Germania. Operazione chiusa a costo zero

Niente Italia e niente Inter, alla quale era stato accostato in vista di giugno e quindi a parametro zero, per Shkodran Mustafi. L’ex difensore della Sampdoria ha fatto ritorno in Germania, per la precisione si è legato allo Schalke 04 dopo che il club di Gelsenkirchen aveva piazzato il turco Kabak al Liverpool. Operazione ufficiale, con il 28enne che è riuscito a liberarsi gratis dall’Arsenal, firmando coi tedeschi un contratto fino alla conclusione di questa stagione, con probabilmente una opzione di rinnovo per l’annata ventura.