Inter-Juventus: Zambrotta si è espresso sul match di questa sera tra nerazzurri e bianconeri con i padroni di casa senza Lukaku e Hakimi

Gianluca Zambrotta, ex calciatore di Juventus e Milan, ha parlato del match di stasera tra Inter e bianconeri in programma a ‘San Siro’ e valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia spiegando che questa volta andrà diversamente rispetto alla sfida di campionato finita 2-0 per i nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Inter, primato sul mercato | Spesi più soldi di Juve e Milan

“Stasera rivincita Juventus? Sicuramente la gara di stasera è l’occasione giusta per dimostrarlo. Arrivano a questo match in una condizione ottima, hanno recuperato punti sull’Inter e ora in campionato sono a -5 con una partita in meno. In più hanno conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere. Favorita per lo scudetto? La Juve ha dominato negli ultimi anni perché ha una mentalità vincente, l’Inter grazie a Conte ci sta arrivando”.

LEGGI ANCHE>>> Fiorentina-Inter, nei viola assenti pesanti | I dettagli

“Conte avrà un pensiero in meno e potrà lavorare di più in settimana, però la Champions League ti dà grande entusiasmo, tiene alta la concentrazione e moltiplica le energie. Se hai una rosa ampia come quella della Juve non è uno svantaggio. Inter sfavorita stasera? Sì e tanto perché Lukaku con Lautaro forma una delle migliori coppie d’Europa. Hakimi è giovane e può diventare uno dei terzini più forti del mondo”.