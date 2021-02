Inter: la trattativa tra BC Partners e Suning per la cessione dei nerazzurri è appesa ad un filo. Convocato Cda per decidere. I dettagli

Inter, la trattativa tra Suning e BC partners, nonostante sia in stato avanzato, è attualmente appesa ad un filo. Molto, infatti, si deciderà da qui ai prossimi giorni sia nel bene che nel male. Anche perché il fondo d’investimenti inglese non è il solo interessato ad acquisire le quote di maggioranza della ‘Beneamata’, soprattutto adesso che non ha più l’esclusiva nella trattativa.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo l’arrivo di un’offerta scritta da parte dei britannici, i dirigenti nerazzurri si troveranno tutti insieme in un Cda per esaminare la proposta e scegliere il miglior futuro possibile per il ‘Biscione’. Difficile però, ad oggi, che termini tutto al meglio. Zhang, infatti, aveva chiuso a BC Partners nei giorni scorsi a causa di una distanza fra le due parti finora non colmata.