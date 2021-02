Da Lukaku a Eysseric, ecco le formazioni ufficiali del match Fiorentina-Inter valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Inter. Tutto confermato, tornano dal primo minuto sia Hakimi che Lukaku out con la Juve in Coppa Italia causa squalifica. In attacco, come partner del belga, Conte preferisce Sanchez a Lautaro. A sinistra Perisic. Sponda viola, Prandelli deve fare a meno di Ribery. Francese nemmeno in panchina, Eysseric al suo posto. L’ex Nantes e Bonaventura a supporto all’unica punta Vlahovic. Arbitrerà La Penna della sezione di Roma 1. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Bonaventura, Eysseric; Vlahovic. All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

Arbitro: La Penna di Roma 1