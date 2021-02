Il fondo inglese Bc Partners ha presentato l’offerta per acquistare la maggioranza del club nerazzurro. Possibili cambiamenti anche in panchina e non solo

In casa Inter ci sono ancora da risolvere le spinose questioni societarie che hanno inevitabilmente condizionato anche l’ultima sessione di calciomercato. Bc Partners ha infatti fatto la sua mossa presentando un’offerta per acquistare la maggioranza del club nerazzurro, tornando così prepotentemente alla carica. Adesso Suning dovrà dare una risposta ufficiale e con l’eventuale addio dell’attuale proprietà potrebbe cambiare radicalmente anche il progetto, compresi i vari Antonio Conte e Beppe Marotta. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, BC Partners porta Sarri: spunta anche il pupillo

Qualora con un cambio di proprietà dovesse saltare anche la panchina di Conte, secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ andrebbe tenuta d’occhio la pista Maurizio Sarri che in Inghilterra ha fatto bene ed è uno in grado di valorizzare il parco giocatori in ottica plusvalenze. Il fondo Bc Partners è infatti britannico e potrebbe tenere di buon occhio questa situazione.

Inoltre in caso di arrivo a Milano di Sarri sarebbe ancora più in linea l’obiettivo Emerson Palmieri punto fermo del suo Chelsea vincitore dell’Europa League nel 2019 ed attualmente in scadenza nel 2022. L’italo-brasiliano può lasciare Londra in cambio di una decina di milioni e così facendo l’Inter può battere la concorrenza della Juventus puntando proprio sul fattore Sarri.