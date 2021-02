Calciomercato: i calciatori fuori dal progetto di Tuchel al Chelsea che interessano Inter e Juve

Inter, il nuovo allenatore da circa tre settimane del Chelsea Tuchel sembra aver iniziato a fare la lista dei giocatori che non rientreranno nel suo progetto tecnico per la prossima stagione. Tra questi l’attaccante Olivier Giroud e il terzino Emerson Palmieri

INTER GIROUD EMERSON PALMIERI AGGIORNAMENTO/ Il Chelsea dal 26 gennaio ha un nuovo allenatore, che a sua volta era riuscito a mala pena, come si dice, a mangiare il panettone al Paris Saint Germain, prima di essere esonerato, senza poter festeggiare il capodanno, il 29 dicembre del 2020. Per sua fortuna il club di Abramovich, ha pensato a lui per sostituire il tecnico ed ex stella della squadra inglese Frank Lampard. Il nuovo tecnico, oltre a dover cercare di portare i ‘Blues’ a qualificarsi alle prossime coppe europee, possibilmente in Champions League, sta anche preparando la lista sia dei giocatori che non rientreranno nel progetto della prossima stagione, dando per scontata la sua permanenza nel club di Londra, sia dei desideri. Secondo il portale fichajes.net, nell’elenco dei possibili partenti figurano dei calciatori che piacciono parecchio sia all’Inter che soprattutto ad Antonio Conte, come il terzino sinistro Emerson Palmieri e l’attaccante Olivier Giroud. I due giocatori fanno però gola anche alla Juventus e quindi, nel prossimo calciomercato, ci potrebbe essere l’ennesimo derby d’Italia nell’ambito della compravendita di calciatori.