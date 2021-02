Pizzul: “È di indubbia efficacia per l’Inter non essere impegnata nelle competizioni europee”

Inter, il noto telecronista sportivo Bruno Pizzul ha voluto dare il suo parere sul campionato di serie A che mai come quest’anno è avvincente come non capitava da anni con tantissime sorprese inaspettate.

Serie AINTER PIZZUL INTERVISTA/ Il noto telecronista Bruno Pizzul, è stato intervistato durante il programma ‘Sunday Morning’ in onda sul canale satellitare Sky Sport, per dare il suo parere sul campionato italiano, che mai come quest’anno sta regalando tanti colpi di scena ed è sempre più di difficile pronosticazione. Queste le sue dichiarazioni in merito: “È difficile fare pronostici sin da adesso. Le conseguenze di questo periodo difficile, a livello di salute pubblica, economica e via dicendo, ha riverberato i suoi effetti sul calcio giocato e sui risultati stessi e fare delle previsioni è assolutamente impossibile. È vero che ci sono risultati spesso sorprendenti, così come è vero e da sottolineare che le neo-promosse stanno facendo molto bene, soprattutto due di loro.

Quindi è un campionato difficilmente pronosticabile. È di indubbio valore ed efficacia per l’Inter il fatto di non essere impegnata nelle competizioni europee e di poter dunque giostrare i propri giocatori senza l’appesantimento muscolare e non solo, determinato da scadenze di calendario troppo ravvicinato”.