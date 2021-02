Klinsmann: “Lukaku ha grande velocità, gioca per i compagni, torna anche per aiutare in difesa”

Inter, l’ex giocatore e ora allenatore Jurgen Klinsmann ha voluto dare il suo parere su Romelu Lukaku. L’ex calciatore ha confermato come nonostante il calciatore interista non abbia le caratteristiche di Lewandoski o Ibrahimovic ha comunque uno stile di cui deve andare orgoglioso

INTER KLINSMANN SU LUKAKU/ L’ex attaccante Jurgen Klinsmann, ora allenatore in attesa di un’altra occasione dopo la sfortunata esperienza con l’Hertha Berlino dal novembre 2019 al febbraio 2020, ha voluto dare la sua opinione sul calciatore Romelu Lukaku. Queste le sue parole intervistato da Espn: “Il belga ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza. Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro (contro la Lazio ndr), gioca per i compagni, torna anche per aiutare in difesa. Penso debba essere orgoglioso di se stesso e deve continuare così. Se fa altri 10 gol nelle restanti partite, sarebbe fantastico“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

