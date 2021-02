Niente Botman per l’Inter: le ultime dalla Francia

Calciomercato Inter, Botman si allontana: le ultime

Difficile che il futuro di Botman possa essere in Italia. Nel mirino di Inter, Milan e Juve, il centrale olandese in forza al Lille dovrebbe trasferirsi in un top club inglese o spagnolo. In Francia spingono per questa doppia pista. Italiane, nerazzurri compresi, fuori dai giochi.

