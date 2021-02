Ritorno Vanheusden, le cifre: costerà 17 milioni di euro

Il ritorno di Zinho Vanheusden dovrebbe essere effettivo a partire dalla prossima stagione. Il centrale belga classe 1999, cresciuto nel vivaio nerazzurro, tornerà dallo Standard Liegi per circa 17 milioni di euro complessivi così ripartiti: 12 milioni per la parte fissa, 5 milioni per la valorizzazione. L’accordo è stato già firmato e confermato dal portavoce della società belga. Il centrale sarà a disposizione di Conte a partire da luglio e potrebbe diventare una delle prime alternative al trio titolare in difesa.

