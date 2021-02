La rinascita di Perisic: ora il croato è diventato indispensabile per Conte

Dopo alcuni mesi di voci non proprio lusinghiere, ora Ivan Perisic sta diventando un giocatore di punta di questa Inter di Conte. Arrivato dal Bayern Monaco dopo aver vinto tutto con il club bavarese, il croato si è ritrovato di nuovo all’Inter con un ruolo inedito da ricoprire. Dopo le difficoltà iniziali, ora sta trovando l’adattamento giusto nel ruolo di esterno a tutto campo che sembrava essere impossibile da ricoprire per uno così offensivo come lui. Ad oggi, però, è il titolare indiscusso della fascia scalzando definitivamente Young e Darmian, gli eletti ad inizio anno per partire titolari.

