É un altro Eriksen: per Conte sta diventando insostituibile

É un altro Eriksen: per Conte sta diventando insostituibile

Da esubero a punto di forza insostituibile: Christian Eriksen sta ormai diventando un giocatore determinante per Conte. La svolta arrivata nel derby di Coppa Italia ha restituito a Conte un giocatore rinato sotto ogni punto di vista. E le prestazioni dell’ultimo periodo non stanno passando inosservate ai più: ora il danese ha scavalcato Vidal e sta diventando l’uomo in più di questo gruppo. Sembra proprio che Conte non possa fare a meno di lui e la squadra ne beneficia in imprevedibilità e soluzioni offensive.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio