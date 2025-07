Sondaggi da Premier e Bayern per Dumfries: aria di cessione per Bisseck | INTERLIVE

L’olandese ambisce a un ingaggio superiore rispetto all’attuale: il sogno resta la Premier, dove potrebbe trasferirsi il difensore tedesco

La notizia dell’esistenza di una clausola, fatta uscire apposta da chi di dovere, non ha fin qui avuto l’effetto sperato, ovvero lo scatenarsi di un’asta per Denzel Dumfries.

Secondo quanto appreso da Interlive.it, infatti, allo stato attuale non c’è niente di concreto per l’olandese se non qualche sondaggio dalla Premier e dal Bayern Monaco. Vedremo se cambierà qualcosa col passare dei giorni.

Dunque niente Barcellona e niente Manchester City pronto a pagare la clausola che scade il 15 luglio o forse il 31 a causa del Mondiale per Club. A entrambi sicuramente è stato proposto… Da Mendes. L’agente portoghese è pappa e ciccia con Laporta e in ottimi rapporti coi dirigenti ‘Citizens’.

A noi una fonte affidabile, vicina al calciatore e al suo entourage, ci ha detto 15 luglio andando nel dettaglio: era da 25 milioni fino al 5 luglio, è da 28 fino al 10 (ossia domani) e da 30 fino a metà mese. Certa è la sua validità soltanto per l’estero.

I tifosi dell’Inter possono arrabbiarsi quanto vogliono, ma è solo con l’inserimento di tale clausola che Ausilio (su Change.org c’è una petizione per il suo ‘esonero’…) e soci hanno evitato l’addio a zero di Dumfries, senza dubbio il miglior calciatore della stagione che si è appena conclusa.

L’olandese sta bene a Milano ma è legittimo che possa ambire a qualcosa di meglio. In primis dal punto di vista economico: col prolungamento il suo ingaggio è salito a circa 4/4,5 milioni netti.

Ne voleva 5/6, cifra a cui probabilmente ancora aspira. E il suo sogno era ed è rimasto la Premier League. Va detto che potrebbe partire anche dopo questo mese, seppur a cifre diverse. I ragionieri di Oaktree non farebbero certo le barricate per un 29enne che costa quasi 9 milioni l’anno.

Bisseck, agente al lavoro: Inter aperta alla cessione

Stando a quanto raccolto da Interlive.it, è più in odore di cessione il compagno di reparto Yann Bisseck.

Come rivelato da ‘Sportmediaset’, e in tal senso abbiamo avuto conferme, pure nel contratto del tedesco è presente una clausola: una clausola esagerata da 120 milioni, valida per questo mese di luglio.

Solo uno da TSO immediato offrirebbe una cifra del genere per Bisseck, il quale comunque ha un buon mercato in Inghilterra.

L’agente si sta muovendo e l’Inter è apertissima alla cessione: 30/35 milioni e un’ottima plusvalenza visto che fu pagato solo 7 milioni. Certo, probabilmente l’Inter preferirebbe vendere Pavard, ma per il francese ultimamente dedito più al padel (che tristezza…) che al calcio non si segnalano compratori veri.