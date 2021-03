Bianchi: “Su Bastoni non avevo dubbi, ha avuto una crescita pazzesca e ora è un difensore completo”

Inter, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha voluto dare il suo parere sia sul difensore nerazzurro Alessandro Bastoni sia sulla squadra allenata da Antonio Conte

INTER BIANCHI SU BASTONI/ L’ex attaccante Rolando Bianchi, oltre 400 partite da professionista tra serie A, serie B e campionati esteri, seppure per delle brevi parentesi e oltre 100 gol in carriera, è stato intervistato da Sky Sport. Durante il lungo colloquio, l’ex giocatore ha voluto dare anche un parere sul giovane Alessandro Bastoni e sulla squadra di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: “Su Bastoni non avevo dubbi, ha avuto una crescita pazzesca e ora è un difensore completo, uno dei più completi a livello nazionali nonostante sia giovane. Il gruppo dell’Inter si è unito nei momenti di difficoltà e dopo il derby ha trovato ancora più consapevolezza: per le qualità che ha e per la difficoltà della Juve, quest’anno deve vincere il campionato.

Il Milan sta andando oltre le aspettative, ma ha qualcosa in meno”. L’ex calciatore ha appeso, come si dice, gli scarpini al chiodo nell’estate del 2017 dopo aver disputato la sua ultima stagione in serie B nella Pro Vercelli.