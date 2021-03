Accordo per il riscatto: svolta Dimarco, le cifre

Accordo per il riscatto: svolta Dimarco, le cifre

Sembrano esserci delle novità importanti sul futuro di Dimarco. Come riferisce La ‘Gazzetta dello Sport’, l’esterno in forza al Verona dovrebbe essere riscattato interamente dagli scaligeri che eserciteranno l’opzione del diritto di riscatto. Nonostante stia facendo molto bene in questa stagione, l’Hellas lo preleverà a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro ma l’Inter ha inserito il 50% di incasso su una futura rivendita. Tuttavia, non è completamente da escludere che possa tornare in nerazzurro per giocarsi realmente una chance sulla sinistra, anche se al momento l’operazione sembra essere già definita a favore del club di Setti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio