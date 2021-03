Inter-Atalanta, Gasperini: ”I duelli individuali faranno la differenza”

Conferenza stampa per Gasperini in vista della gara contro l’Inter di domani sera: ”Match di sicuro interesse non solo per la classifica ma anche per valori tecnici. Domani affrontiamo la squadra candidata al titolo anche se mancano ancora 13 giornate. In questo momento stiamo bene, domani sarà una bella partita e penso che ce la possiamo giocare se avremo un buon atteggiamento. Bastoni? Ha dimostrato il suo valore già da noi quando era giovanissimo, si vede che è cresciuto molto con Conte. Cosa temo dell’Inter? Non solo Lautaro e Lukaku ovviamente, hanno diverse soluzioni e dovremo essere bravi a limitarli. I duelli individuali faranno la differenza anche se la partita non tratta solo di questo” ha concluso.

