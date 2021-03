Jorge Jesus: ”Gabigol è uno dei migliori attaccanti del mondo”

Jorge Jesus: ”Gabigol è uno dei migliori attaccanti del mondo”

L’allenatore del Flamengo, Jorge Jesus, ha parlato di Gabigol come ”uno degli attaccanti più forti del mondo”. Queste le sue parole a ‘Predestinado’, documentario estrapolato dalla tv brasiliana in onore dell’attaccante verde oro. “La competizione è la sua motivazione quotidiana – ha detto il tecnico – Lavora molto per migliorare giorno dopo giorno, è un attaccante che è cresciuto molto da quando sono arrivato. Credo che in questo momento sia uno dei migliori in assoluto, ne sono assolutamente convinto. La sua maturità calcistica e mentale lo rende tale al giorno d’oggi” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio