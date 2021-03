Calciomercato Inter: Gaich e il suo futuro. Ne ha parlato l’agente dell’argentino che è stato accostato spesso ai nerazzurri in passato

Uno dei giocatori più promettenti del campionato italiano è senz’altro Adolfo Gaich. L’attaccante del Benevento, in gol nel match con lo Spezia, ha finalmente giocato il primo match da titolare con i ‘Sanniti’ e, grazie al suo talento, potrebbe trasferirsi presto in un top club italiano: a lui sono interessate Inter e Milan. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Atalanta, che numeri per Lukaku e Muriel | Le statistiche dei due attaccanti

Calciomercato Inter, agente Gaich: “Futuro? Vuole giocare in Champions League con un’italiana”

Adolfo Gaich, l’attaccante argentino classe 1999 che l’estate scorsa e anche prima fu vanamente proposto all’Inter (venne bocciato da Antonio Conte, perché come vice Lukaku voleva un giocatore di maggiore esperienza, già pronto in sostanza) e Milan, è attualmente in forze al Benevento in prestito dal CSKA Mosca ed è più che apprezzato in Italia. Il suo agente Pablo Caro, intervenuto a ‘Calciomercato24.it’, ha parlato del futuro del suo assistito spiegando che al momento non c’è stata alcuna richiesta seria. Non ha dimenticato di spiegare, poi, che il centravanti sudamericano sogna di giocare la Champions League proprio con una squadra italiana.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Accordo con Aguero

“Futuro? La verità è che non c’è stato un interesse vero, da noi si parla di offerta quando arrivano le carte sulla scrivania. Sicuramente gli piacerebbe restare in Italia e giocare la Champions. ad oggi appartiene al CSKA. La possibilità di venire in Italia lo ha subito convinto, molti argentini come Batistuta e Crespo qui hanno fatto benissimo”. In Spagna danno adesso l’Inter molto interessata a Gaich, al netto del parere di Conte…